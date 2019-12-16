Посетить Израиль не смогли почти шесть тысяч украинцев - Денисова

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На сегодня посетить Израиль не смогли 5,8 тысяч украинцев. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, во время рабочего визита в Иерусалим, Денисова обсудила проблемные вопросы с Генеральным Директором Кнессета Израиля Альбертом Сахаровичем, среди которых массовые отказы во въезде гражданам Украины в Израиль, а также вопрос ратификации Украиной Соглашения с Израилем о социальном обеспечении, которую Израиль ратифицировал еще в 2017 году.

Денисова отметила, что министерству социальной политики Украины необходимо получить актуальную информацию о количестве граждан Украины, которые выехали на постоянное место жительства в Израиль и имеют право на пенсию.

“Отдельно нарушили проблемные вопросы, которые возникают при пересечении гражданами Украины границы Израиля, ведь на сегодня посетить Израиль не смогли 5,8 тысяч украинцев”, — пишет омбудсмен.

Денисова отметила, что положительным шагом на пути решения данной проблемы является выполнение Декларации об интенсификации сотрудничества, которое было подписано в июле 2019 между МВД Украины и Израиля, чтобы остановить массовые отказы во въезде гражданам двух государств.

“Кроме того, в ближайшее время мной будут направлены соответствующие обращения к израильскому Национальному институту страхования, чтобы получить актуальную статистику по количеству наших граждан, постоянно проживающих на территории Израиля и имеют право на пенсию.

Со своей стороны, господин Альберт Сахарович заверил в содействии по решению обсужденных вопросов во время встречи”, — написала Денисова.

Напомним, что парламент Израиля не смог назначить правительство, в стране состоятся третьи за год выборы.