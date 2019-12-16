Гончарук: Украина добывает две трети газа от необходимого объема

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина добывает две трети газа от необходимого объема. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“Мы добываем две трети того газа, который потребляем”, — сказал Гончарук.

В частности, он добавил, что частный рынок газодобычи растет. “Это говорит о том, что надо создавать рынок”, — добавил премьер.

“Десятки лицензий ... лежат под сукном у отдельных „товарищей“, но мы понимаем каким образом это вернуть государству”, — пояснил он.

Напомним, ранее в Нафтогазе заявили, что цена газа для населения вырастет из-за недостаточного собственной добычи.