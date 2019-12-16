От переговоров с РФ о транспорте российского газа будет зависеть цена на газ для украинцев - премьер

КИЕВ. 16 декабря. УНН. От контракта с Россией о транспортировке российского газа через Украину будет зависеть цена на газ для украинцев. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“У нас сейчас идут переговоры с россиянами о новом контракте о транспортировке российского газа в Европу, это действительно также фактор, влияющий на цену”, — сказал Гончарук.

Он добавил, что цены украинцев на газ в январе и феврале будут зависеть от этого контракта.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что Украина добывает две трети газа от необходимого объема, а в Нафтогазе заявили, что цена газа для населения возрастет из-за недостаточной собственной добычи.