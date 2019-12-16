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В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Украине в ночь на вторник, 17 декабря, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

“В ближайший час с удержанием ночью и утром 17 декабря в Украине, кроме западной части, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.

Относительно Киева синоптики сообщили следующее:

“До конца суток 16 Декабря, ночью и утром 17 декабря туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)”.

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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

• снизить скорость движения;

• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

• избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, туман, Украина, штормовое предупреждение
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