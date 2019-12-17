Гончарук: Украина имеет более 500 млрд грн задолженностей из-за банковских махинаций

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине более 500 млрд грн проблемных задолженностей в результате банковских махинаций. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“На сегодняшний день в Украине около 500 млрд грн проблемных задолженностей. Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или их менеджмент вел себя неадекватно”, — сказал Гончарук.

Премьер добавил, что в случае судебных исков правительство полагаться, в том числе, на международные арбитражи.

Напомним, на Львовщине разоблачили миллионные махинации с выплатами из фонда социального страхования.