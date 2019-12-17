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В Минюсте назвали количество госрегистраторов, которые привели к рейдерству

В Минюсте назвали количество госрегистраторов, которые привели к рейдерству

Денис Малюська

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Минюсте назвали количество государственных регистраторов, которые были отключены от реестров из-за действий, которые приводили к рейдерству. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“Мы отключили от реестров 368 государственных регистраторов, в которых было сконцентрировано больше всего незаконных действий, ошибок, которые приводили к рейдерству”, — сказал Малюська.

Также министр добавил, что будет создан фонд по возмещению результате таких действий.

Напомним, ранее Малюська заявил, что в Украине уже нет системного рейдерства.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона № 0858 о противодействии рейдерству.

Источник: УНН
Теги: рейдерство, Минюст, регистрация, Денис Малюська
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