В Минюсте назвали количество госрегистраторов, которые привели к рейдерству

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Минюсте назвали количество государственных регистраторов, которые были отключены от реестров из-за действий, которые приводили к рейдерству. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“Мы отключили от реестров 368 государственных регистраторов, в которых было сконцентрировано больше всего незаконных действий, ошибок, которые приводили к рейдерству”, — сказал Малюська.

Также министр добавил, что будет создан фонд по возмещению результате таких действий.

Напомним, ранее Малюська заявил, что в Украине уже нет системного рейдерства.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона № 0858 о противодействии рейдерству.