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Украина получила второе "золото" на Дефлимпийских играх в Италии

Украина получила второе "золото" на Дефлимпийских играх в Италии

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Национальная дефлимпийская сборная команда Украины в четвертый соревновательный день Дефлимпиады-2019, вырвала победу в лыжных гонках на средней дистанции, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.

Именно мужчины на дистанции 5 км классикой довели “желто-синих” на финише до слез: Дмитрий Мажаев и Андрей Андриишин и лишь одна десятая секунды, что разделила первое и второе место спортсменов (результат первого — 13 мин и 24 с, второго +0,1).

Таким образом, сейчас в национальной дефлимпийской сборной — 2 “золотые”, 3 “серебряные” и 1 “бронзовая” медали.

Примечательно, что на дистанции 3 километра классикой среди женщин наша Елизавета Ноприенко финишировала четвертой. Чтобы выйти на подиум ей не хватило всего двух секунд.

Источник: УНН
Теги: спорт
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