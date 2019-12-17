Мэры столиц стран Вышеградской группы стремятся к прямому сотрудничеству с ЕС

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Мэры Будапешта, Варшавы, Праги и Братиславы создали альянс из-за недовольства отношениями правительств Венгрии, Польши, Чехии и Словакии с Европейским Союзом. Они собрались в Будапеште в понедельник, 16 декабря, где подписали “Пакт свободных столиц”. Об этом пишет агентство AFP, передает УНН.

“Популизм является ошибочной и слишком простым ответом на проблемы”, — заявил мэр Праги Зденек Гржиб о политике правительств стран Вышеградской четверки.

Четыре оппозиционных мэра подписали декларацию о “свободе, достоинстве человека, демократии, равенстве, верховенстве закона, социальной справедливости, толерантности и культурном разнообразии”. Пакт открывает “новую главу”, чтобы сохранить то, что является “хорошим” в Европе, сказал мэр Будапешта Гергели Карачони. При этом политики обратили внимание, что в отношениях между Брюсселем и странами Восточной Европы на протяжении многих лет возникали споры по вопросам политики в отношении беженцев, верховенства права и борьбы с коррупцией.

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Руководители всех этих столиц, в свое время, выиграли местные выборы кандидатов от правящих партий и выступают против политики правительств своих стран, которым они обвиняют левый или правый популизм. Предполагается, что “Пакт свободных столиц” станет площадкой для их сотрудничества. В частности, мэры хотят вместе добиться выделения им дополнительных субсидий непосредственно в Брюсселе, то есть без согласования с центральными правительствами.

Также политики хотят обмениваться опытом и совместно определять приоритеты в защите окружающей среды, развития технологий “умного города”, а также защищать такие ценности, как толерантность, правовое государство и свободу мнений. Особой критике со стороны Евросоюза подвергаются в этих сферах Польша и Венгрия. Брюссель обвиняет правительствам этих стран несоблюдение ценностей ЕС и принципов правового государства.