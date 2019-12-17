Определилась лучшая теннисистка сезона Украины

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Федерация тенниса Украины провела традиционный предновогодний Гала-вечер, посвященный итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает ФТУ, передает УНН.

В номинации лучший игрок года победу отдано второй ракетке Украины Даяне Ястремской. “Юниор года” получила Дарья Снигур. Команда года — сборная юношей до 16 лет.

Примечательно, в завершившемся сезоне, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла 2 титула WTA и достигла 22-го места мировой классификации. В активе Снигур рекорд карьеры в WTA — 237 место.

Напомним, что пятеро украинок будут соревноваться на “AUS Open”.