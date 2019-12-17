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Вторник, 17 декабря 2019, 03:45 • Сергей Куркович • 4920
Стало известно место проведения финала Кубка Украины по футболу
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола, рассмотрев вопрос о месте проведения финального матча Кубка Украины-2019/2020, поддержал предыдущее решение от 14 октября, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Таким образом, финал турнира состоится в Тернополе, на городском стадионе. Соответствующие гарантии по подготовке инфраструктуры арены уже предоставили представители властных структур — мэр города и председатель ОГА.
“Уверен, что этот поединок станет прекрасным праздником для всей западной Украине”, — отметил президент УАФ Андрей Павелко.
Добавим также, резервным стадионом финального матча определено “Арену Львов”.
Источник: УНН