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Стало известно место проведения финала Кубка Украины по футболу

Стало известно место проведения финала Кубка Украины по футболу

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола, рассмотрев вопрос о месте проведения финального матча Кубка Украины-2019/2020, поддержал предыдущее решение от 14 октября, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Таким образом, финал турнира состоится в Тернополе, на городском стадионе. Соответствующие гарантии по подготовке инфраструктуры арены уже предоставили представители властных структур — мэр города и председатель ОГА.

“Уверен, что этот поединок станет прекрасным праздником для всей западной Украине”, — отметил президент УАФ Андрей Павелко.

Добавим также, резервным стадионом финального матча определено “Арену Львов”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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