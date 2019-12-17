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Слэм-данки и трехочковый Леня не спасли "Атланту" от поражения в игре с лидером НБА

Слэм-данки и трехочковый Леня не спасли "Атланту" от поражения в игре с лидером НБА

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Центровой сборной Украины в составе “Атланты” провел поединок НБА с лидером турнира “Лос-Анджелес Лейкерс”, передает корреспондент УНН.

Нашему игроку удалось реализовать дальнюю попытку, два слэм-данка, а также забить тяжелый мяч в падении с контактом со стороны противника.

Однако команда нашего легионера уступила в домашнем матче со счетом 96:101, а Лень, выйдя со скамейки, набрал 9 очков (3/6 двухочковых, 1/2 трехочковых), собрал 7 подборов и 3 передачи, допустив 1 потери и 3 фолов (+/-3).

Добавим, что “Лейкерс” идут первыми в чемпионате — 24 выигрыше при 3 поражениях. В “Атланты” 6 побед и 21 фиаско.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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