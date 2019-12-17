Регистрация | Вход |
USD: 23,50 -0,0653  EUR: 26,26 0,0143 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 06:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4500
Версия для печати

Гендиректор "Шахтера" назвал "Бенфику" командой уровня Лиги чемпионов

Гендиректор "Шахтера" назвал "Бенфику" командой уровня Лиги чемпионов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин дал комментарий по итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы и оценил шансы на выход в следующий этап, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".

“По большому счету „Бенфика“ — команда уровня Лиги чемпионов. Хотя мы с этого турнира и выбыли, однако для нас Лига чемпионов продолжается. Соперник очень силен, и шансы — 50 на 50”, — признался Палкин.

Примечательно, что самым дорогим игроком в составе лиссабонцев является левый защитник Алехандро Гримальдо (32 млн. евро), а общая стоимость игроков “Бенфики” больше, чем вдвое превышает цену “Шахтера”. Сейчас “Бенфика” с 39 очками лидирует в чемпионате Португалии, опережая на 4 балла “Порту”.

Добавим, что первая игра 1/16 финала пройдет на поле “Шахтера” 20 февраля.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.