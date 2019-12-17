Гендиректор "Шахтера" назвал "Бенфику" командой уровня Лиги чемпионов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин дал комментарий по итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы и оценил шансы на выход в следующий этап, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".

“По большому счету „Бенфика“ — команда уровня Лиги чемпионов. Хотя мы с этого турнира и выбыли, однако для нас Лига чемпионов продолжается. Соперник очень силен, и шансы — 50 на 50”, — признался Палкин.

Примечательно, что самым дорогим игроком в составе лиссабонцев является левый защитник Алехандро Гримальдо (32 млн. евро), а общая стоимость игроков “Бенфики” больше, чем вдвое превышает цену “Шахтера”. Сейчас “Бенфика” с 39 очками лидирует в чемпионате Португалии, опережая на 4 балла “Порту”.

Добавим, что первая игра 1/16 финала пройдет на поле “Шахтера” 20 февраля.