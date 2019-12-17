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Трамп заявил, что Джулиани не так много рассказал ему о поездке в Украину

Трамп заявил, что Джулиани не так много рассказал ему о поездке в Украину

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп признался, что его личный адвокат Рудольф Джулиани не много рассказал ему о недавней поездке в Украину. Об этом глава американской администрации заявил журналистам в Белом доме, передает УНН.

“Не так много”, — сказал он, отвечая на вопрос, каким объемом информации поделился с ним Джулиани.

“Он великий борец с преступностью, возможно, самый большой борец с преступностью за последние 50 лет, очень умный, — продолжил президент. — Он был лучшим мэром Нью-Йорка в истории города. Великий человек, который любит нашу страну”. “(Рудольф Джулиани) смотрит, что происходит, — отметил Трамп. — Мы говорили о том вранье с импичментом, выдумку о заговоре с Россией. Он знает, что делает”.

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Джулиани вернулся из Киева 7 декабря. Как он сам рассказал в интервью газете The Wall Street Journal, во время поездки в Украину и в ряд других стран удалось собрать важную информацию, касающуюся оппонентов американского лидера. Джулиани пояснил, что на основе полученных данных готовит для Трампа 20-страничный доклад.

Вчера Джулиани опубликовал в своем Twitter фильм, который содержит, вероятно, часть информации из его путешествия в Украину.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп
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