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НБА: Михайлюк принял участие в выигрыше "Детройта" над "Хьюстоном"

НБА: Михайлюк принял участие в выигрыше "Детройта" над "Хьюстоном"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Регулярный сезон НБА продолжился поединком "Хьюстон Рокетс" с "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка, передает корреспондент УНН.

Несмотря на отсутствие одного из лидеров “Детройта” Андре Драммонда и статус записного аутсайдера, именно клуб украинца вышел на преимущество в +15 очков в середине 3-й четверти.

В дальнейшем “поршни” не дали шанса хозяевам догнать себя и праздновали победу 115:107.

Примечательно, что во второй половине встречи на паркет не выходил другой звездный исполнитель “Пистонс” Блейк Гриффин.

Михайлюк сыграл только 5 минут на паркете за которые трижды был неточным при бросках из-за дуги.

Добавим, “Детройт” имеет 11 побед при 15 поражениях.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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