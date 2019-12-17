На КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 280 автомобилей

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Утром во вторник, 17 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях насчитали 285 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/60; "Марьинка" - 0/90; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и увеличился по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 36,8 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Напомним, в КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, который направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории.