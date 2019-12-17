Чиновник Укрспортобеспечения попался на взятке в 100 тысяч гривен

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве задержали чиновника Укрспортобеспечения, который за 100 тысяч гривен обещал беспрепятственное принятие товара. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали заместителя руководителя государственного учреждения "Управление сборных команд и обеспечение спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение" во время получением им неправомерной выгоды в сумме 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, чиновник требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 100 тысяч гривен, за которые он обещал беспрепятственно принять товары, а именно одежду, у объекта хозяйствования. Кроме того, чиновник гарантировал отсутствие претензий в дальнейшем.

Произошло задержание чиновника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Должностному лицу инкриминируют принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве на взятке в 50 тысяч гривен задержали должностное лицо Госслужбы морского и речного транспорта Украины.