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В центре Киева собрались тысячи людей на акцию из-за рынка земли

В центре Киева собрались тысячи людей на акцию из-за рынка земли

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня, 17 декабря, тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Незалежности до Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.

Протестующие требуют, в частности, продлить мораторий на продажу земли и провести всеукраинский референдум, обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продавать собственную землю.

Между тем, 17 декабря частично ограничивают движение в центре Киева из-за митингов, которые запланированы под стенами ВР.

Объяснили правоохранители это тем, что организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта.

Также рекомендуют по возможности воздержаться от поездок центральной частью Киева собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения.

Добавим, в центре Киева усилили меры безопасности.

Источник: УНН
Теги: земля, Киев, акции, рынок
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