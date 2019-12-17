CNN: российский разведывательный корабль проводит "хаотические маневры" у побережья США

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Официальные круги США заявляют, что российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" осуществляет опасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

"Российский корабль-разведчик "Виктор Леонов" в течение последних дней плыл у побережья Южной Каролины и Флориды, заявил один из чиновников, добавив, что маневры корабля были определены как "опасные", поскольку он не использует ходовых огней в режиме малой видимости из-за погодных условий и он не реагирует на сигналы торговых судов, которые пытаются установить свой маршрут, чтобы исключить аварии", - говорится в сообщении.

Чиновник заявил, что корабль-шпион класса "Вишня" также занимался "другими хаотичными маневрами".

Отмечается, официальный представитель береговой охраны США сообщил, что береговая охрана транслировала "Информационный бюллетень по морской безопасности", чтобы предупредить мореплавателей в этом районе о присутствии российского корабля и его поведении.

Также в СМИ отметили, что "Виктор Леонов" регулярно с 2015 года патрулирует в международных водах вдоль побережья США.

"Российское судно также регулярно работает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго. Присутствие российского корабля у побережья США происходит на фоне плановых посещений в понедельник военно-морским эсминцем "Арли Берк" порта Констанца (Румыния), что является частью усилий США по усилению присутствия в Черном море и поддержки региональных партнеров, в частности союзника по НАТО - Румынии", - отметили в CNN.

Как сообщалось ранее в УНН, эсминец ВМС США вошел в Черное море.