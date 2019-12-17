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На Приазовье проходят обучение артиллерии ВСУ с боевой стрельбой

На Приазовье проходят обучение артиллерии ВСУ с боевой стрельбой

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. На одном из полигонов боевой подготовки Приазовья подразделения артиллерии поддержки оперативно-тактической группировки "Восток" выполняют огневые задачи и совершенствуют свое мастерство во время тактико-специальных учений с боевой стрельбой, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По словам офицера группы боевого применения ракетных войск и артиллерии ОТГ "Восток", армейцы отрабатывают ведение огня с закрытых позиций, учитывая изменение оперативной обстановки.

"Во время учений основное внимание уделяется вопросам выполнения, как нормативов по боевой работе расчетов, так и подразделения в целом. В частности, оцениваются учебные вопросы по определению ориентиров, занятию позиции и ее инженерному оборудованию, ведению огня по поддержке действий своих подразделений, а также быстрому реагированию на перемещение объектов поражения во время боя. Корректировка действий расчетов происходит с помощью радиолокационных станций", - отметил офицер командования.

Как сообщил заместитель командира минометного взвода, при ведении боевых действий, особенно в условиях плохой видимости эти станции могут корректировать как попадание и разрывы своих минометов, так и отслеживать артиллерийский огонь противника.

В штабе ООС отметили, что тренировки военных происходят, как в день так и ночью с воспроизведением нестандартных боевых ситуаций.

Напомним, в апреле и мае 2020 года США направят 20 тысяч солдат на военные учения в Европу. Это будут крупнейшие учения со времен "холодной войны".

Источник: УНН
Теги: учения, ВСУ, артиллерия
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