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Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни за госизмену

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни за госизмену

Первез Мушарраф

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Десятого президента Пакистана, Первеза Мушаррафа, который пришел к власти в результате военного переворота, приговорили к смертной казни за государственную измену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Генерал Первез Мушарраф, бывший военный лидер Пакистана, был приговорен к смертной казни на специальном заседании суда в Исламабаде. Суд в составе трех человек приговорил его по обвинению в государственной измене, которое рассматривается против него с 2013 года. Генерал Мушарраф захватил власть во время военного переворота в 1999 году и занимал пост президента страны с 2001 по 2008 год", - сообщили в СМИ.

Указано, что сейчас Первез Мушарраф находится в Дубае, после того, как ему разрешили выехать из страны для лечения в 2016 году.

"Обвинение связано с тем, что генерал Мушарраф приостановил действие конституции в 2007 году, когда он ввел чрезвычайное положение, пытаясь продлить свое пребывание в должности", - добавили в СМИ.

Отмечается, что экс-президент подал в отставку в 2008 году.

Напомним, свергнутого президента Судана осудили к двум годам заключения в реабилитационной клинике.

Источник: УНН
Теги: суд, смертная казнь, Пакистан
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