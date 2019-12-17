В Минсоцполитики дали советы украинцам, которые оплатили коммуналку до начисления субсидии

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Министерстве социальной политики Украины объяснили, что делать, если вы оплатили коммунальные услуги не дождавшись сообщения от Ощадбанка о начислении субсидии. Об этом сообщили на странице Facebook Министерства, передает УНН.

"Нас часто спрашивают, а что же делать, если Вы получаете субсидию на ЖКУ и оплатили коммуналку, не дождавшись смс от Ощадбанка? Отвечаем - если вы получаете льготу наличными, то никакие смс вам поступать не будут и соответственно личного кабинета на сайте АО "Ощадбанк" не будет существовать", - говорится в сообщении.

По информации Министерства, вы самостоятельно контролируете свои взаимоотношения с поставщиками услуг.

"Если речь идет о безналичной форме монетизации, и так случится, что Вы оплатили счета, не дождавшись смс от Ощадбанка, то на ваших счетах возникнет переплата, которая будет отображена поставщиком услуг в квитанциях следующих периодов", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил, что в ноябре 2019 года субсидию на жилищно-коммунальные услуги в Украине получали около 3 миллионов домохозяйств, а льготы - около 2 миллионов.