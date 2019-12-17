Регистрация | Вход |
USD: 23,50 -0,0653  EUR: 26,26 0,0143 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 12:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7770
Версия для печати

Злоумышленник сообщил о движении колонны техники со взрывчаткой по трасте Киев-Одесса

Злоумышленник сообщил о движении колонны техники со взрывчаткой по трасте Киев-Одесса

фотогалерея

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киевской области не подтвердились сообщения о заминировании международного аэропорта "Борисполь" и движении колонны техники со взрывчаткой по трасте Киев-Одесса. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

Так, за сутки к полицейским области поступило два анонимных сообщения о заминировании международного аэропорта "Борисполь", и о движении колонны техники со взрывчаткой по трасте Киев-Одесса в сторону столицы.

К счастью, оба вышеупомянутых сообщений подтверждения не нашли.

"Практически каждый день к правоохранителям поступают подобные анонимные заявления о взрывных устройствах в торговых центрах, поездах, транспортных средствах, культурных и образовательных учреждениях, больницах и др. На каждое из таких сообщений полиция реагирует соответствующим образом: проводится еквакуация общественности, для осмотра места событий привлекают взрывотехническое и кинологическое подразделения полиции, совместно с правоохранителями работают сотрудники ГСЧС и медики", - отметили в полиции.

В отделе коммуникации добавили, что в целом, с начала года в полицию области поступило 170 сообщений о заминировании объектов, открыто 54 уголовных производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Напомним, во Львове из сообщения о заминировании аэропорта эвакуировали сотни человек.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, аэропорт, Борисполь, Минирование аэропорта
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.