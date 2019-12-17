Украина изучит возможность расширения проекта Южного газотранспортного коридора - Зеленский

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина поддерживает реализацию проекта Южного газотранспортного коридора и изучит возможность для его расширения. Об этом сегодня заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного заявления для СМИ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент УНН.

"Украина поддерживает реализацию проекта Южного газотранспортного коридора. Сегодня мы договорились изучить возможность по его расширению. Это очень важный фактор диверсификации поставок газа европейским потребителям", - заявил Зеленский.

Кроме этого, как сказал Президент Украины, следует в полной мере использовать уникальный транзитный потенциал Украины и Азербайджана и развивать соответствующую инфраструктуру.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня в Баку состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.