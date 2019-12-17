В Нафтогазе заявили, что анбандлинг на финишной прямой

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Процесс анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающий отделение независимого оператора ГТС, вышел на финишную прямую. Об этом говорится в сообщении НАК в Facebook, передает УНН.

"Анбандлинг Нафтогаза на финишной прямой. До окончательного разделения - всего 2 недели", - указали в компании.

В свою очередь, в ООО "Оператор ГТС Украины" сообщили, что "15 дней осталось до завершения анбандлинга и начала работы независимого Оператор ГТС Украины, с которым уже более 65% участников рынка заключили договора".

"По состоянию на сегодня идет активный процесс по оформлению доходных договоров (с отлагательным обстоятельством), значительная часть сделок находится на завершающем этапе, а с 345 клиентами мы уже подписали контракты", - отметили в операторе ГТС.

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Как отмечается, серьезный подход показали газодобывающие предприятия - заблаговременно соглашение заключили 46 из 62 присутствующих на рынке Украины. "Также о непрерывном переходе от старого оператора ГТС к новому позаботились заказчики услуг транспортировки - с договорами уже 263 из примерно 350 активных на рынке. Отдельно стоит отметить интерес со стороны нерезидентов - 11 таких заказчиков услуг также уже стали нашими клиентами", - добавили в ООО.

Также в операторе ГТС указали, что среди газосбытовых предприятий 20 из 32 заключили договор. "Прямые потребители сейчас находятся в процессе подписания - пока оформить договор успели 3 из 95", - вели дальше в компании.

"А вот среди операторов газораспределительных сетей - всего 2 из имеющихся 44 позаботились о своем будущем сотрудничестве с оператором ГТС", - отметили в ООО.

Напомним, последний из подписанных Президентом для анбандлинга закон, необходимый для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы согласно европейским правилам, вступил в силу 11 декабря.

Добавим, 18 сентября правительство одобрило анбандлинг-план для НАК "Нафтогаз Украины", который предусматривает отделение оператора ГТС. В Еврокомиссии положительно оценили анбандлинг-план Украины.