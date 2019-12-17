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Под Радой произошли беспорядки

Под Радой произошли беспорядки

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Под стенами парламента произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, сообщает корреспондент УНН.

Рядом с отелем "Киев" неподалеку от ВР продолжается сразу несколько акций, в частности, против введения рынка земли. Во время акций возникли беспорядки, переросшие в столкновения отдельных митингующих с правоохранителями.

Митингующие, среди которых представители Национальных дружин и Нацкорпус, активно противодействовали попыткам правоохранителей успокоить ситуацию: толкали спецназовцев, бросали в них различные предметы, пытались бить длинными палками и применяли дымовые шашки. Также бросали камни.

Пока нет официальной информации о задержанных или пострадавших в результате столкновений.

Напомним, сегодня, 17 декабря, тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, акции, беспорядки
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