Украина хочет активизировать сотрудничество с Азербайджаном в области международных перевозок

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере международных перевозок. Об этом сегодня заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного заявления для СМИ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент УНН.

"Следует в полной мере использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать соответствующую инфраструктуру. Мы согласились активизировать сотрудничество международных авиационных, автомобильных и железнодорожных перевозок", - сказал Президент.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина поддерживает реализацию проекта Южного газотранспортного коридора и изучит возможность для его расширения.

Сегодня в Баку состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Украина и Азербайджан заключили ряд двусторонних договоров.