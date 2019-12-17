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Украина хочет активизировать сотрудничество с Азербайджаном в области международных перевозок

Украина хочет активизировать сотрудничество с Азербайджаном в области международных перевозок

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере международных перевозок. Об этом сегодня заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного заявления для СМИ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент УНН.

"Следует в полной мере использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать соответствующую инфраструктуру. Мы согласились активизировать сотрудничество международных авиационных, автомобильных и железнодорожных перевозок", - сказал Президент.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина поддерживает реализацию проекта Южного газотранспортного коридора и изучит возможность для его расширения.

Сегодня в Баку состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Украина и Азербайджан заключили ряд двусторонних договоров.

Источник: УНН
Теги: Украина, перевозки, инфраструктура, Азербайджан, сотрудничество, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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