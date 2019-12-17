В Днепропетровской области блокировали деятельность антиукраинских интернет-пропагандистов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Правоохранители блокировали противоправную деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые распространяли в социальных сетях антиукраинские материалы. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что интернет-агитаторы размещали провокационный контент в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Материалы, в частности, призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Во время обыска в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, которое осуществляется следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об осуществлении злоумышленникам сообщения о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Херсонской области правоохранители разоблачили двух интернет-агитаторов, которые через запрещенную российскую социальную сеть распространяли призывы к изменению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны.