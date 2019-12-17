Смертельная авария в Киеве: ВС рассмотрит жалобу Зайцевой приговора

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Елены Зайцевой по пересмотру или отмене приговора своей подзащитной. Об этом УНН сообщает со ссылкой постановление суда.

Так, суд постановил открыть кассационное производство по кассационной жалобе — адвоката Юлии Плетневой касательно приговора Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Также, Верховный суд постановил истребовать из Киевского районного суда Харькова материалы уголовного производства.

“Отправить копию постановления об открытии кассационного производства участникам судебного производства вместе с копией кассационной жалобы, информацией об их правах и обязанностях и разъяснить их право подать возражение на кассационную жалобу в течение пятнадцати дней со дня получения копии постановления”, — говорится в постановлении.

Напомним, адвокат Елены Зайцевой Юлия Плетнева обратилась в Верховный Суд с кассационной жалобой о пересмотре или отмене приговора своей подзащитной.

Как сообщалось, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

Также адвокат водителя Геннадия Дронова подал кассационную жалобу на приговор.

Но, Верховный Суд оставил без движения кассационную жалобу адвоката на приговор осужденного за смертельное ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова.