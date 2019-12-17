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Нардепы изменили повестку дня второй сессии ВР

Нардепы изменили повестку дня второй сессии ВР

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Народные депутаты Украины включили в повестку дня второй сессии Верховной Рады девятого созыва, утвержденную постановлением от 10 сентября, ряд законопроектов. За проект постановления проголосовало 259 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"Ставлю на голосование предложение о принятии в целом проекта постановления о внесении изменений в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва, регистрационный номер 2101-19", - сказал председатель ВР Дмитрий Разумков, после чего решение поддержали.

Постановлением были включены в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва следующие законопроекты:

  • №2548 (проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования государственного регулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами),
  • №2483 (проект закона о внесении изменений в ЗУ "Об основах национальной безопасности Украины" относительно кибернетической безопасности Украины),
  • №2234 (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования),
  • №2382 (проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата (относительно отмены государственной регистрации договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности),
  • №2426 (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом),
  • №2442 (проект закона о внесении изменений в ЗУ "Об общественных объединениях"),
  • №2450 (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества).

Также были включены еще ряд законопроектов, в частности, о публичной информации, дисциплинарной ответственности судей, использовании ядерной энергии, о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продления мероприятий, связанных с восстановлением деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз", возвращении общежитий в собственность территориальных общин.

Кроме того, 324 нардепа поддержали предложение изменить порядок рассмотрения вопросов сегодняшней повестки дня и переставить вопрос проекта закона о "Пласте".

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня
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