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Из-за стычки под ВР один участник акции задержан, двое полицейских госпитализированы

Из-за стычки под ВР один участник акции задержан, двое полицейских госпитализированы

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В результате столкновения возле Верховной Рады Украины пострадали, по предварительным данным, двое полицейских, они были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Как пояснили в полиции, сегодня, 17 декабря, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, "отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку".

Правоохранители, как сообщается, остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но "митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в стычку".

"По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - указали в полиции Киева.

"По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка", - добавили правоохранители.

Одновременно полиция Киева обратилась к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки.

Источник: УНН
Теги: ВР, акции, полиция
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