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На Донбасс из РФ завезли три тонны топлива и бронетехнику - разведка

На Донбасс из РФ завезли три тонны топлива и бронетехнику - разведка

КИЕВ. 17 декабря. УНН. С начала декабря на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей завезли три тонны горюче-смазочных материалов, а на прошлой неделе переместили колонну бронетехники и артиллерийского вооружения. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

"Руководство РФ, несмотря на заявления о якобы поддержке мирных инициатив Украины, наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. С начала декабря через неконтролируемый участок границы железнодорожным транспортом туда доставлено около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Также на прошлой неделе из РФ скрыто перемещена колонна военной техники: бронетехника, артиллерийское вооружение и грузовая автомобильная техника с личным составом и материально-техническими средствами военного назначения", - сказал Максим Праута.

Он сообщил, что командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как испытательный полигон.

"На вооружение соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжают поступать экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для опытной эксплуатации в боевых условиях", - подытожил представитель Минобороны.

Напомним, часть боевиков на Донбассе уклоняется от получения российского гражданства.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разведка, ООС
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