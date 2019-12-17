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Украина планирует расширить перечень санкций против России

Украина планирует расширить перечень санкций против России

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Кабмин вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении России. Об этом говорится в постановлении обнародованном на сайте Кабмина, сообщает УНН.

В Постановлении от 27 ноября 2019 № 1237-р "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" говорится:

"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины, по перечню согласно приложению (для служебного пользования)".

В дальнейшем на органы государственной власти возложена исполнения решения принятого СНБО. Также Министерству иностранных дел после вступления в силу решения СНБО надлежит проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мероприятий (санкций).

Напомним, в начале декабря Кабмин продлил действие пошлин на товары из России.

Источник: УНН
Теги: СНБО
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