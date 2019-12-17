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Заместитель министра здравоохранения Качурец написала заявление об увольнении

Заместитель министра здравоохранения Качурец написала заявление об увольнении

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Заместитель министра здравоохранения Младена Качурец написала заявление об отставке. Об этом заместитель министра написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Приняла решение об отставке. Соответствующее заявление подано руководству. Чуть больше трех месяцев назад я согласилась стать заместителем министра здравоохранения. Согласилась, потому что была уверена, что новое политическое руководство Министерства, как и было задекларировано перед журналистами, примет эстафету трансформации здравоохранения и совместно с сильной командой госслужащих продолжит воплощать задуманное. Однако уже с первых дней после назначения стало понятно, что о командной работе и формирование общей политической позиции не идет”, — написала Младена Качурец.

Она отметила, что все попытки инициировать налаживание командной работы игнорировались или блокировались. К тому же, она не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета Министров Украины и для большинства работников в Минздраве принятый документ с определенными целями стал неожиданностью.

“До сих пор отсутствует утвержденный приказом распределение обязанностей между заместителями. Без распределения обязанностей никто из заместителей не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность”, — добавила Младена Качурец.

Заместитель министра также рассказала, что намерена продолжать работать над воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы, но не в этом составе Минздрава.

Напомним, 4 октября парламентарии приняли в целом постановление о принятии проекта Программы действий правительства на пять лет, который представил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав
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