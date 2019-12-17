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Апелляционная палата оставила под арестом "правую руку" Трубы

Апелляционная палата оставила под арестом "правую руку" Трубы

Игорь Щербина

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Апелляционная палата оставила без изменений меру пресечения бывшему служащему ГПУ, "правой руке" директора ГБР Романа Трубы Игорю Щербине в виде "содержания под стражей". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"По результатам рассмотрения, суд оставил без изменений постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего служащего ГПУ, "правую руку" директора ГБР Романа Трубы Игоря Щербину с альтернативой внесения залога в размере более 2 млн грн.

Также сообщалось, Игорь Щербина, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика, сообщено о подозрении. Ранее чиновник был задержан в Киеве.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, аресты, ГБР, Роман Труба

В тексте упоминаются

Труба Роман
Труба Роман
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