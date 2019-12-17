Украина подтвердила газовые переговоры с Россией и ЕС 19 декабря

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Еврокомиссии, на которых будет обсуждаться вопрос транзита российского газа через Украину с 2020 года, состоится в четверг, 19 декабря. Это подтвердили в пресс-службе Минэкоэнерго, передает УНН.

"Следующий раунд трехсторонних переговоров по подписанию договора на транспортировку газа состоится в четверг, 19 декабря этого года", - указали в министерстве.

"Мы едем с сильной позицией и рассчитываем на конструктив со стороны всех участников процесса. Мы ни в коем случае не будем отступать от защиты украинских интересов в газовых переговорах. В свою очередь для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей", - отметил по этому поводу профильный министр Алексей Оржель.

Напомним, ранее о том, что трехсторонние газовые переговоры состоятся 19 декабря, сообщили в Еврокомиссии.

Добавим, до этой запланированной встречи были двусторонние переговоры на эту тему между представителями Украины и России. После очередного такого раунда 13 декабря в Вене в Нафтогазе сообщили об "относительно успешных" переговорах по газу с Россией.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что до заключения нового транзитного контракта необходимо "решить комплекс принципиально важных вопросов", в частности - "урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной, что означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа". В НАК в ответ на требования Газпрома для нового транзитного контракта заявили о невозможности "обнулить" или забыть арбитражные решения.

Газовый вопрос нарушали и на полях саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. В Нафтогазе по результатам отмечали, что "ничего не обнуляют с РФ".

Россия, Украина и Еврокомиссия ведут консультации по вопросу транзита российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года. Так, контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает 31 декабря 2019 года.