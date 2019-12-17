Год Металлической Белой Крысы подарит возможность разбогатеть - астролог

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В год Металлической Белой Крысы рекомендуется бережно относиться к деньгам, не давать в долг, экономить, что позволит значительно улучшить свое материальное положение. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии доктор, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.

“25 января по китайскому календарю начинается Новый год Металлической Белой Крысы. В этом году каждому человеку выпадет шанс улучшить свои материальные и жизненные условия. В год Крысы к деньгам нужно относиться бережно и построить весь 2020 год по принципу упорного труда и экономии. Нежелательно брать кредиты, так как Крыса не любит давать в долг, дорожит своими деньгами и не хочет с ними расставаться”, — отметила астролог.

По ее словам, в целом для 2020 года будет характерно накопление богатств и благополучие, построенное на бережливости.

При этом она добавила, что весь год Белой Крысы будет благоприятным для реализации любых проектов по бизнесу. “Вообще, в 2020 году на первый план выйдут деньги и финансы в целом и люди озадачатся именно своим материальным благополучием. Ради финансовой стабильности многие станут работать ещё усерднее и даже постараются обзавестись дополнительным местом заработка”, — добавила эксперт.

Напомним, все важные дела уходящего года следует завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.

В течение 2019 года наблюдались 4 благоприятных периода, в течение которых можно начинать и реализовывать важные дела, тогда как неблагоприятные периоды года стоит использовать для текущих работ и планирования.