Зеленский пригласил в Украину азербайджанских инвесторов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина и Азербайджан имеют большой потенциал для усиления экономического сотрудничества, а будущая приватизация в Украине открывает большие возможности для азербайджанского бизнеса. Об этом сегодня заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного заявления для СМИ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент УНН.

"Мы детально обсудили с господином Президентом (Азербайджана. - Ред.) усиление нашего партнерства, что очень важно для наших стран", - сказал глава государства в заявлении для СМИ по итогам встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Баку.

Владимир Зеленский отметил, что усилению сотрудничества будет способствовать эффективная деятельность торговых домов.

"Напомню, что Торговый дом Азербайджана успешно работает в Киеве с 2018 года, а сегодня откроют Торговый дом Украины в Азербайджане", - сказал Президент.

Также Глава государства напомнил, что сегодня состоится Украинско-азербайджанский бизнес-форум.

"Уверен, что деловые круги наших стран имеют много тем для диалога, и мы надеемся на очень четкие, конкретные результаты их взаимодействия", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что ключевое значение имеет дальнейший рост взаимных инвестиций, в том числе - благодаря реализации крупных совместных проектов.

"Я с радостью приглашаю вас (инвесторов - ред.) в Украину, где будущая приватизация откроет большие, очень большие возможности для азербайджанского бизнеса", - подчеркнул Глава государства.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня в Баку состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также Украина и Азербайджан заключили ряд двусторонних договоров.