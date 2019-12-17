В ГСЧС работают около 11 тысяч женщин

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям насчитывается около 11 тысяч женщин. Об этом во время круглого стола рассказала советник главы ГСЧС Украины по гендерным вопросам на общественных началах Нина Марушенко, передает корреспондент УНН.

"Есть изменение статистических данных. Начиная с 2014 года у нас на службе было около 8370 женщин. Затем немножко спад у нас был, в 2015-2016 годах. Затем, уже в 2018-2019 годах, у нас резко вырос этот показатель. На сегодняшний день у нас в службе насчитывается около 11 тысяч женщин. Почти каждая пятая - это женщина", - рассказала Марушенко.

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"4000 женщин - "в погонах", служащие продолжают службу и не собираются ее покидать. Женщины старшей-среднего офицерского состава - 1398, что составляет почти 18%. 837 женщин у нас занимают руководящие должности в органах и подразделениях ГСЧС, это почти 19% от общего количества. Госслужащих в должностях - у нас 13 женщин, что составляет 24%", - добавила Марушенко.

Она также отметила, что на службе работают 305 женщин, имеющие статус лиц с инвалидностью.

Как ранее сообщалось в УНН, украинские женщины-военнослужащие жалуются на униформу.