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Бунт произошел в СИЗО в Кропивницком

Бунт произошел в СИЗО в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Кропивницком СИЗО подозреваемый в тяжелом преступлении зашел в кабинет к психологу и несколько раз ударил женщину. Об этом на своей странице в соцсети сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, передает УНН.

"Там пытались вывезти узников "смотрящих" за этим изолятором. Что характерно, об этом не были проинформированы ни начальник следственного изолятора, ни руководители межрегионального управления в Одессе. Когда пытались вывезти главного "смотрящего" Арсена, сотрудники изолятора дали возможность ему спокойно передвигаться, что он использовал, чтобы не подчиняться, и призывал к этому других узников ", - написал Сергей Старенький.

По его словам, после инцидента подозреваемые вышли из камер, а сотрудники СИЗО сбежали.

"Ситуация неконтролируемая, но никаких мер по состоянию на утро не предпринималось", - добавил Старенький.

Сейчас официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в колонии в Херсонской области один узник поджег другого.

Источник: УНН
Теги: колония, бунт, Кропивницкий и Кировоградщина
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