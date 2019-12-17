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Ситуация под ВР: разобраная плитка и разбитые окна

Ситуация под ВР: разобраная плитка и разбитые окна

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Митингующие под Верховной Радой Украины разобрали брусчатку и разбили ее окна. Об этом сообщает корреспондент УНН с места события.

Так, протестующие собирают мостовую под Верховной Радой и разбили окна в гостинице “Киев”.

По предварительным данным, медики госпитализировали раненого участника митинга.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате пострадало двое правоохранителей, их доставили в больницу.

Как ранее сообщал УНН, полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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