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Южанина: чиновники молчат о судьбе неприбыльных заводов "Укрспирта", которые они не смогут продать

Южанина: чиновники молчат о судьбе неприбыльных заводов "Укрспирта", которые они не смогут продать

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Совсем скоро украинские чиновники пустят ГП "Укрспирт" с молотка. Госпредприятие будут распродавать поспешно, при отсутствии комплексного видения дальнейшей судьбы неприбыльных спиртзаводов. Такое мнение в комментарии УНН высказала народный депутат Нина Южанина.

"Я не вижу комплексной программы по приватизации ГП. Милованов (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов - ред.) ни разу не рассказал, а что будет с теми убыточными заводами, которые они не смогут продать. Что с ними будет? Они превратятся в металлолом? Никто не объяснил, а документ одобрили, и он уже вступил в законную силу", - отметила политик.

Напомним, ЗУ о демонополизации и продаже активов ГП "Укрспирт" вступил в законную силу 14 декабря этого года.

Нардепы приняли закон в спешке, с нарушения регламента работы ВРУ и при отсутствии финансово-экономических расчетов, о чем дважды предупреждало Министерство финансов Украины.

Более того, документ меньше чем за месяц прошел первое и второе чтение в ВР несмотря на то, что анонсированного Минэкономики плана по приватизации объектов госпредприятия до сих пор нет.

Поэтому, рассчитывать на запланированные миллиарды от приватизации спиртзаводов ГП "Укрспирт" не приходится, говорят специалисты отрасли.

По мнению экономических экспертов, при реализации президентского ЗУ конкуренция на алкогольном рынке Украины будет уничтожена, а на замену государственной монополии придет частная олигополия.

Источник: УНН
Теги: приватизация, Укрспирт, закон
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