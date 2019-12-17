"Укргаздобыча" обжалует в суде решение о победителе конкурса по участку Варвинский

КИЕВ. 17 декабря. УНН. АО "Укргаздобыча" подало иск по результатам конкурса на заключение соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Варвинский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"На прошлой неделе, 13 декабря, Укргаздобыча подало в Окружной административный суд города Киева исковое заявление об отмене решения межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) в части выводов и предложений по определению победителя конкурса по участку Варвинска.

Укргаздобыча считает выводы межведомственной комиссии нарушающими законные интересы государственной компании, и просит суд признать их противоправными и обязать комиссию повторно оценить заявки участников", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, основанием для подачи судебного иска стало, по оценкам истца, несоответствие заявки другого участника (ООО "Юкрейн Энерджи Эл Си") минимальным требованиям, утвержденным КМУ для проведения конкурса.

По мнению компании, количество начисленных комиссией баллов по наиболее важным критериям непропорционально высокое относительно заявленных победителем предложений. В частности, в части производственной программы, опыта работы и объема инвестиций.

Укргаздобыча считает, что предложение компании была более конкурентоспособной, в том числе в части размера инвестиций на уровне 1,5 млрд грн и программы работ объемом 750 км2 3D сейсмики.

Напомним, в июле 2019 Кабмином было опубликовано распоряжение об определении победителей конкурсов на заключение соглашений о разделе углеводородов на 9 участков.

Американская компания Ukrainian Energy LLC получила разрешение на работы на участке Варвинска. Площадь участка составляет 3471,26 кв. км. Участок включает осадочные залежи, залегающие в пределах ее периметра и ограничена глубиной 10000 м от поверхности.

Ukrainian Energy LLC (штат Техас, США) основана с целью вхождения в нефтегазодобывающий сектор Украины.