В суд на допрос по делу "экс-беркутовцев" пришла Лукаш

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Святошинский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, начал допрос бывшего министра юстиции Елены Лукаш, которая является свидетелем защиты передает корреспондент УНН.

"Я стала членом группы по мирному урегулированию кризиса. Я не помню точную дату, когда мы первый раз встретились с представителями Майдана, это где-то была вторая половина января того периода. Представители Майдана, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок регулярно приходили в администрацию Президента. Также, они приходили на частные встречи к Януковичу по личным делам. Регулярно стоял на ковре в приемной Петр Порошенко, Юрий Луценко, Александр Турчинов. Мои слова могут подтвердить видеокамеры которые стояли в СНБО (Совет национальной езпекы и обороны Украины - ред.)... и журналы регистрации посетителей, если такие сохранились, в чем сомневаюсь...", - рассказала Лукаш.

По ее словам, все представители Майдана регулярно приходили к Виктору Януковичу и предлагали свои варианты перемирия.

Напомним, Святошинский районный суд Киева уже допросил главу МИД времен Януковича Леонида Кожару.

Также Пашинский и Парубий уже дали показания по делу "экс-беркутовцев".

Напомним, по делу "экс-беркутовцев" на допрос должны вызывать еще Луценко, Кличко, Портнова.

Как сообщалось ранее, из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.