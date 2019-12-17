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КСУ перешел к закрытой части рассмотрения закона, касающегося приватизации

КСУ перешел к закрытой части рассмотрения закона, касающегося приватизации

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности положений Закона Украины "О признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" от 2 октября 2019, передает корреспондент УНН.

Так, судья объявил, что исследование материалов на открытой части пленарного заседания Большой Палаты Конституционного суда завершено. Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Оспариваемыми положениями закона Верховная Рада постановила признать утратившим силу Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации"; в ЗУ "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части второй статьи 4 абзац девятнадцатый исключить.

Напомним, в правительстве утвердили этапы подготовки и проведения приватизации 800 госпредприятий.

Источник: УНН
Теги: приватизация, КСУ
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