Лещенко: вопрос концентрации земли в одни руки - на контроле у Президента Украины

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вопрос концентрации земли в одни руки в законопроекте о продаже земли сельскохозяйственного назначения находится на контроле у Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во время пресс-марафона по земельной реформе сообщил Уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает корреспондент УНН.

"Я хочу сообщить обществу, что вопрос концентрации - на контроле у Президента Украины, и он сейчас очень внимательно следит за Верховной Радой в части обсуждения наиболее важных моментов именно земельной реформы. Так сложились сегодня обстоятельства, что вопрос концентрации сейчас больше всего волнует общество, и Президент безусловно реагирует на все эти процессы", - сказал представитель Президента.

По его словам, на сегодня, по данным Института аграрной экономики и по данным Укрстата, 3/4 аграрного ВВП Украины формирует малый и средний товаропроизводитель - от 1 до 10 тыс. га.

"В то же время у нас есть большие агрокомпании, которые формируют вторую четверть именно аграрного ВВП, - отметил Лещенко. - С точки зрения диверсификации они разнесены в разных плоскостях".

"Я могу точно сказать, что концентрация будет пересмотрена в разы, исходя из реалий украинской экономики и того, кто формирует аграрный ВВП страны. Мы будем принимать соответствующее решение по концентрации, исходя из макроэкономических показателей и того, кто работает и как формирует. Это будет в тесной корреляции между этими субъектами, без каких-либо спекуляций на эту тему", - добавил он.

Напомним, ранее глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде Украины во время подготовки законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нардепы планируют внести правку по уменьшению концентрации земли в одних руках - предварительно до 50 тыс. гектаров.