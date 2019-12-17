В суд направлено обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в изнасиловании и развращении детей

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении лиц, подозреваемых в изнасиловании и развращении детей, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

“Прокуратура Полтавской области завершила досудебное расследование и направила в Днепровский районный суд г. Киев обвинительный акт в отношении двух лиц по ч. Ч. 4, 5 ст. 301 (изготовление и хранение с целью распространения и сбыта изображений и видеопродукции порнографического характера, содержащих детскую порнографию, с принуждением несовершеннолетних к участию в создании произведений, изображений и видеопродукции порнографического характера, совершенных повторно), ч. Ч. 3, 4 ст. 152 (изнасилование, совершенное повторно в отношении несовершеннолетнего лица и лица, не достигшего 14 лет), ч. Ч. 1, 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и малолетнего) УК Украины. Кроме того, еще один подозреваемый в этом производстве находится в международном розыске”, — указано в сообщении.

По версии следствия, житель Киева подыскивал на улице и в социальных сетях несовершеннолетних и малолетних девочек. Затем на арендованных квартирах он заставлял их участвовать в фото- и видеосъемках порнографического характера с целью последующего сбыта изготовленной “продукции”.

Во время съемок детей насиловали и развращали, применяя психологическое давление. По делу были исследованы почти 150 эпизодов противоправной деятельности, потерпевшими являются десять несовершеннолетних и одна малолетняя девочка.

Напомним, депутата местного совета на Волыни подозревают в развращении несовершеннолетней.