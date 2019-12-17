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Рада досрочно закрыла вечернее заседание и вернулась к консультациям по рынку земли

Рада досрочно закрыла вечернее заседание и вернулась к консультациям по рынку земли

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины досрочно завершила вечернее заседание для продолжения работы не в пленарном режиме. Представители депутатских фракций и групп вернутся к обсуждению рынка земли на внеочередном заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"На комитете присутствовали представители депутатских фракций и групп. Они будут продолжать консультации и сегодня и, я думаю, что и завтра утром. Было предложение от всех фракций и депутатских групп сегодня продолжить работу не в пленарном режиме", - сказал Разумков.

Так, глава ВРУ закрыл вечернее заседание.

Напомним, Верховная Рада Украины завершила сегодняшнее утреннее заседание на полчаса раньше в связи с проведением внеочередного заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики по рассмотрению вопроса введения в Украине рынка сельскохозяйственных земель.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание
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