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Директор "Бенфики" назвал "Шахтер" жестким соперником

Директор "Бенфики" назвал "Шахтер" жестким соперником

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Директор лиссабонской “Бенфики” Луизао прокомментировал результаты жребия 1/16 финала Лиги Европы, где им в соперники попал донецкий “Шахтер”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Бенфики”.

“Это был тяжелый жребий. Конечно, мы бы хотели сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Я считаю, что обе команды могли там играть. „Шахтер“ — жесткий соперник. Это команда, которая имеет свои традиции в Лиге чемпионов. В прошлый розыграш они вышли в четвертьфинал турнира. „Бенфика“ хочет быть сильной”, — признался Луизао.

Как сообщал УНН, первая игра 1/16 финала “Шахтер” — “Бенфика” пройдет на территории Украины 20 февраля.

Источник: УНН
Теги: футбол, Лига Европы
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