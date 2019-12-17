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В Мариуполе арестовали злоумышленника, который избил молотком оппонента

В Мариуполе арестовали злоумышленника, который избил молотком оппонента

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Мариуполе в СИЗО отправили мужчину, который в одном из развлекательных заведений города едва не убил мужчину молотком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Полицейские Мариуполя за несколько часов задержали подозреваемого в покушении на убийство мужчины.

"Местный житель с молотком в руках напал на потерпевшего, нанеся телесные повреждения, которые едва не стоили ему жизни. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Так, в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен 41-летний местный житель с многочисленными травмами головы.

На место выехали полицейские, которые установили, что такие тяжелые ранения, которые чуть не стоили пострадавшему жизни, он получил в помещении одного из развлекательных заведений.

Следственно-оперативная группа выяснила, что между двумя местными жителями возникла ссора, во время которой 37-летний мужчина нанес потерпевшему несколько ударов молотком по голове и скрылся.

Правоохранители оперативно отработали территорию и, опросив свидетелей, в течение нескольких часов установили и задержали злоумышленника.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1, 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

Напомним, в Черкасской области задержали мужчину, который молотком избил водителя лимузина.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, покушение, аресты
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