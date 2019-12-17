В Харьковской области осудили террориста, который хотел взорвать комплекс водоподготовки "Днепр"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Харьковской области по материалам Службы безопасности Украины к пяти годам заключения приговорен террорист, который по заданию ФСБ должен был совершить террористический акт на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в Лозовском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Житель Краснограда был завербован спецслужбами РФ для совершения теракта в регионе. По поручению кураторов, он должен был привести в действие взрывное устройство на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в Лозовском районе. Взрывчатку, мощностью 2 килограмма тротила, злоумышленник планировал заложить в непосредственной близости к емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды", - говорится в сообщении.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили приведение в действие взрывного устройства и задержали злоумышленника. Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области задержанного признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 (законченное покушение на террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожье до 8 лет 3 месяцев заключения приговорили бывшего полицейского, который вместе с представителем "ДНР" готовил террористический акт.